Terzic: "Vogliamo restituire qualcosa ai tifosi"

C'è grandissima felicità nelle parole di Edin Terzic che riporta il Borussia Dortmund in finale di Champions dopo 11 anni e dopo aver battuto una delle squadre favorite per la vittoria finale, centrando, con la sua squadra il primo successo in trasferta nel doppio confronto con i parigini. Un sogno che è inziiato a crescere all'interno dello spogliatoio da molto lontano: "Prima della prima partita contro l'Eindhoven, abbiamo parlato per la prima volta di quanto potesse essere breve il viaggio verso Londra. Allora molti erano ancora perplessi".