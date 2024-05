Il Psg perde 1-0 anche in Francia ed è il Borussia a raggiungere la finale di Wembley, ma gli uomini di Luis Enrique possono recriminare per i sei legni (tra pali e traverse) colpiti complessivamente tra andata e ritorno. Ai due pali clamorosi di Mbappé e Hakimi in Germania, si aggiungono quelli di Zaire-Emery, Nuno Mendes, Vitinha e ancora Mbappé al Parco dei Principi: un vero e proprio record per i francesi che vedono così svanire il sogno di conquistare la loro prima Champions

PSG-BORUSSIA 0-1: GOL E HIGHLIGHTS