La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo e il Borussia Dortmund ha atteso quattro anni per vendicarsi sia in campo, sia sui social, dell’eliminazione agli ottavi nel 2020 per mano del Psg. Il club tedesco, infatti, vince andata e ritorno in semifinale contro Mbappé e compagni raggiungendo così la finale di Wembley. Oltre alla rivincita sul campo, però, i gialloneri hanno voluto prendersene una anche sui social retwittando una vecchia foto pubblicata nel 2020 dal Psg dopo il passaggio ai quarti di finale.