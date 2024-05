Tuchel: "Finale un sogno, ma Real favorito al 51%"

I bavaresi affrontano la squadra di Ancelotti al Bernabeu dopo il 2-2 dell’andata: "Stiamo giocando a Madrid, vogliamo dare tutto per arrivare a Wembley, abbiamo fatto meglio di loro all’andata, però non abbiamo vinto". Sui singoli: "Kroos giocatore chiave, non si può pensare a come fermare Vinicius perché non ci riesce nessuno" REAL-BAYERN: LE PROBABILI FORMAZIONI

"Ognuno di noi da bambino aveva i propri sogni, e noi adesso siamo arrivati a questo momento". Queste le parole di Thomas Thuchel alla vigilia della semifinale di ritorno tra Real Madrid e Bayern al Bernabeu dopo il 2-2 dell'andata: "Stiamo giocando a Madrid, vogliamo dare tutto per arrivare a Wembley. Bisogna giocare questa partita con concentrazione, bisogna stare focalizzati su ciò che è il Real Madrid, non sul mito che rappresenta".

"Real al 51% perché gioca in casa" Sulle possibilità di arrivare in finale: "Abbiamo giocato meglio all'andata, però non abbiamo vinto, forse il Real ha un 51% di possibilità per via della partita in casa. Loro sono uno dei club più importanti al mondo, ma lo siamo anche noi. Io studiavo sui libri chi era Emilio Butragueño e se i miei genitori mi lasciavano possibilità di stare sveglio e vedere una finale c'era sempre il Real. Giocare queste partite è un regalo ma anche un obbligo: non si gioca solo per divertirsi ma per vincere, per andare in finale.

"In Germania risultati non buoni, ma siamo ad un passo…" Sulla stagione: "Se bisogna vincere una Champions per avere successo, allora non saremo mai contenti. Ciò che conta sono i risultati e in Germania non li abbiamo ottenuti. Però adesso siamo ad un passo dall'arrivare in finale". Su come prevede il match del Bernabeu: "Ci saranno delle squadre e delle fasi diverse rispetto all'andata, non credo ci sarà una squadra che dominerà. Dovremo mantenere il possesso ma anche saper difendere la profondità, sono una squadra molto pericolosa, questo lo sappiamo, ma è un'occasione straordinaria in cui dovremo sfruttare le chances che si presenteranno. Non ci saranno soltanto gli undici in campo, ma anche chi entrerà dalla panchina visto che potrebbero esserci i supplementari".

"Kroos giocatore chiave, Vinicius…" Sui singoli e le scelte di formazione: "Dier e De Ligt hanno giocato insieme ai quarti di finale, e dunque meritano di continuare a giocare. Abbiamo un'idea e domani la manterremo. Da loro Toni Kroos è un giocatore chiave, ma lo è da anni. Non sente la pressione a ha portato la maglia del Real Madrid a livelli altissimi vincendo Champions e Liga, dominando il gioco alla sua maniera, e sfruttando gli spazi, ma il Real non è soltanto Toni Kroos". Poi su Vinicius, autore dei due gol all'andata: "È difficile pensare a come si può fermare, in tanti ci hanno provato ma non ci sono riusciti. Bisognerebbe bloccare tutti i passaggi ma non è possibile: Kroos e Valverde possono lanciare 70 metri…sappiamo che possono farci male ma proveremo di tutto affinché riesca tutto alla perfezione, abbiamo la mentalità giusta per battere il Real Madrid e arrivare a Wembley". Infine su Kane: "Cosa mi ha stupito? Beve tantissimi cappuccini, sempre alla macchinetta, dice ridendo, ta facendo tutto quello che ci aspettavamo da lui".

Neuer: "Non c'è uno stadio più speciale del Bernabeu" Con Thomas Tuchel, in conferenza c'era Manuel Neuer: "La differenza in partite come questa la può fare chi segna primo gol. Quando giochi contro una squadra come il Real Madrid dipende tutto dai dettagli. Noi siamo pronti a giocarcela, anche ai rigori se dovesse essere necessario ma non partiamo con l'idea di pareggiare". Sugli avversari: "Difficile dire quale giocatore più pericoloso del Real, il Bernabeu è uno stadio imponente, ci ho già giocato nel vecchio impianto ma è tutto speciale, non c'è uno stadio al mondo come questo per un giocatore. Infine su Bellingham: "Candidato Pallone d'oro? Sicuro, dipenderà anche da quello che farà l'Inghilterra agli Europei. Nessuno si aspettava potesse fare tanti gol".