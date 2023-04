Dove vedere Manchester City-Bayern Monaco in tv

Martedì 11 aprile alle 21.00, in campo Manchester City e Bayern Monaco per la partita di andata dei Quarti di Champions League. Il match da seguire live su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

I numeri di Manchester City e Bayern Monaco

Questo sarà il settimo incontro tra Manchester City e Bayern Monaco in competizioni europee, con le due squadre che hanno alternato una vittoria a testa nelle sei sfide precedenti (tre ciascuna), tutte in Champions League. Il Manchester City ha vinto due delle precedenti occasioni in cui ha ospitato il Bayern Monaco in Champions League (1 pareggio), con l'unica sconfitta contro il Bayern di Pep Guardiola nell'ottobre 2013 (1-3). Da quando ha perso quattro trasferte consecutive contro squadre inglesi in Champions League tra il 2005 e il 2011, il Bayern Monaco ha perso solo due delle successive 10 sfide fuori casa con queste avversarie (6 vittorie, 2 pareggi), vincendo tre delle ultime quattro (un pari). Il Manchester City ha vinto le ultime 10 partite casalinghe contro squadre tedesche in Champions League con un punteggio complessivo di 39-10, incluse tutte e quattro le partite nella fase a eliminazione diretta in questo parziale. L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola ha vinto il 54% delle sue partite nella fase a eliminazione diretta della Champions League (39/72). Tra i tecnici con almeno 30 panchine in questa fase della competizione (finali incluse), è quello con la migliore percentuale di successi ed è l'unico ad aver vinto più della metà delle gare. Il Bayern Monaco ha perso solo una delle 18 partite di Champions League sotto la guida di Julian Nagelsmann (15 vittorie, 2 pareggi), in casa del Villarreal nell'andata dei quarti di finale della scorsa stagione. Arriva a questo match da otto successi di fila nella competizione, in cui ha realizzato 21 gol, subendone solo due. La curiosità: Erling Haaland del Manchester City ha segnato cinque gol in sette presenze in carriera contro il Bayern Monaco (tutte con il Borussia Dortmund), eppure ha perso tutte e sette le partite. Da quando è arrivato al Borussia Dortmund nel dicembre 2019, il Bayern è l'unica squadra di club che Haaland ha affrontato in più di due occasioni senza mai vincere.