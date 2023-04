Pioli: "Sfida importante per la storia del club"

Le parole a Sky Sport dell'allenatore rossonero alla vigilia dei quarti di Champions: "Siamo sereni perché abbiamo preparato questa partita nel miglior modo. Non possiamo fotocopiare quello che abbiamo fatto in campionato, sarà un'altra competizione e potremo mettere in campo situazioni diverse"

Come è stata la vigilia?

"Proseguiamo con le nostre abitudini. Siamo sereni perché sappiamo di aver preparato questa partita nel migliore dei modi, consapevoli delle difficoltà. La Champions è la Champions, vogliamo mettere in campo la migliore prestazione possibile".

È la partita più importante in Europa degli ultimi 12 anni?

"La storia del Milan è fantastica per le vittorie in Champions, ma è altrettanto vero che per diversi anni non siamo riusciti a qualificarci. Questa partita è molto importante. Siamo riusciti già a far meglio rispetto all'anno scorso, adesso proveremo a passare anche questo turno, consapevoli che il Napoli è fortissimo. A questo punto della competizione incontri solo squadre forti e dovremo dare il massimo per cercare di passare il turno".

La vittoria di Napoli vi ha dato certezze in più?

"Dobbiamo aver fiducia. La Champions è un'altra competizione, le partite in campionato ci dicono che siamo due squadre forti. Sono state due partite difficili ed equilibrati, a Napoli siamo riusciti a cambiare la partita alla prima chance. Replicare quella partita è difficile, non si possono fare fotocopie. Dovremo essere qualitativi nelle scelte da fare".

Avere tutti i giocatori a disposizione è un vantaggio?

"Sicuramente sono contento di avere tutti a disposizione. Abbiamo recuperato anche Kalulu. Ci aspetta una settimana importante con le due partite di Champions e l'intermezzo in campionato con il Bologna. Più giocatori sono a disposizione, più possibilità ci sono di scegliere".

Quando ha iniziato ad allenare aveva il sogno di giocare una partita così bella?

"Ci sono ancora tanti sogni, speriamo di andare avanti".

Maldini è un simbolo del Milan e della Champions: è un vantaggio per voi?

"Non è solo la sua presenza, ma lo spessore di tutti i dirigenti. C'è rispetto, collaborazione e condivisione di tante cose che facciamo insieme".

Quanto può pesare l'assenza di Osimhen?

"Stiamo parlando di un grandissimo centravanti, ha fatto gol a ripetizione sia in campionato che in Champions. Fino alla partita contro di noi, il Napoli aveva sempre vinto senza Osimhen. Stiamo parlando di una grande squadra che ha tutte le qualità per essere temibile".

Si è fatto condizionare da questa assenza?

"La preparazione è stata sempre la stessa. Con Osimhen il Napoli è più forte nella profondità, senza di lui un po' meno. Teniamo tutto in considerazione, ma noi andiamo avanti con i nostri concetti".