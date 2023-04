L'allenatore del Napoli è soddisfatto della prestazione nonostante il ko di San Siro: "Tutto ancora apertissimo, ho visto un grande atteggiamento. Le squalifiche di Anguissa e Kim? Non si arriva a questo livello per merito di un singolo". Sulla bandierina rotta da Leao: "Si può prendere a calci tutto quello che sta intorno al campo?". Poi torna anche sulla contestazione del pubblico durante il ko di campionato col Milan: "Se risuccede al ritorno prendo e vado a casa"

Condividi

Sereno e soddisfatto nonostante il risultato, Luciano Spalletti manda un messaggio chiaro alla squadra: con il Milan, in vista del ritorno, è ancora tutto molto aperto: "Partita ancora apertissima perché si sapeva che sarebbe stato difficile portare a casa un risultato determinante in vista del secondo match", dice l'allenatore del Napoli. "Devo fare i complimenti ai miei perché ho visto un grande atteggiamento. Per la sensibilità e il garbo della squadra che ho non è facile avere queste reazioni: sono ragazzi senza esperienza internazionale, quindi si sono portati dietro un po' di quello che è successo nelle ultime due partite, ma ho visto una grandissima reazione. Siamo contenti della partita disputata".

"Leao? Gesto antisportivo storico" Nemmeno le squalifiche di Anguissa e Kim "spaventano" Spalletti in vista del ritorno. "Siamo arrivati a questo punto con 20 punti sopra a squadre come Milan e Inter, in campionato, ed è sintomo di carattere: questo non dipende da un singolo giocatore ma da un atteggiamento. Se abbiamo patito l'assenza di Osimhen? Se si pensa solo alle cose che ci mancano, diventano ancora più grosse: meglio non pensarci e pensare di essere forti uguale. Elmas ha fatto un grandissimo lavoro, e anche senza centravanti abbiamo avuto 10 angoli e creato tante occasioni.

Infine, il commento sulla gestione dei cartellini da parte dell'arbitro. "Avrei voluto il giallo per Krunic, che ha fatto 4-5 falli importanti peggio di quello di Zielinski che invece è stato ammonito. Ma sono cose italiane, io dell'arbitro non parlo. Non commento il direttore di gara, lo farà Rosetti. La bandierina rotta da Leao? A tutti i bambini nel mondo che vedono la partita va detto 'potete stroncare le bandierine perché non vi viene fatto niente', si può prendere a calci tutto ciò che sta intorno al campo. Gesto antisportivo, un "bomba libera tutti", una roba incredibile che farà la storia del calcio". vedi anche Bennacer e Diaz al top: le pagelle di Milan-Napoli

Osimhen? Al ritorno al 100%

Se Spalletti perde due pedine preziose in vista del ritorno, dovrebbe essere certo, invece, il recupero di Osimhen: al 100%, secondo l'allenatore del Napoli: "Le possibilità che sia a disposizione sono il 100%, perché la programmazione di lavoro è stata fatta in quella direzione. È stato tenuto a riposo oggi e nella partita di sabato per completare il lavoro fatto dai medici, poi può succede di tutto…"