Squadra al lavoro a Milanello prima della partenza per Napoli. Tutti a disposizione, anche Kjaer e Giroud, regolarmente in gruppo. Personalizzato per Thiaw per un leggero problema muscolare: Pioli valuterà a fine allenamento se portarlo a Napoli o non convocarlo, un esame ha già escluso lesioni. Ad assistere all’allenamento anche Maldini, che ha salutato uno a uno i giocatori per caricarli. Dopo il Milan 2 che ha pareggiato a Bologna, Pioli ripropone la formazione dei titolari