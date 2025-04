Oggi su Sky Sport è Italia-Germania!

Un martedì 8 aprile da vivere in diretta su Sky Sport sull'asse Monte-Carlo-Monaco di Baviera. Nel pomeriggio del Principato c'è Matteo Berrettini (uno dei tre italiani in campo oggi) che sfida il numero 2 al mondo Zverev; in serata invece tutti in campo con l'Inter di Inzaghi che gioca all'Allianz Arena l'andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern