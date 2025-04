Inzaghi: "Felici ma è solo il primo tempo"

Un 2-1 emozionante. L'Inter vince all'Allianz Arena, dove il Bayern Monaco non perdeva in Champions da 4 anni, e si prenota un posto da favorita per la qualificazione alle semifinali. Una prestazione che ha esaltato Simone Inzaghi: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi - ha detto a Sky Sport dopo il match -. Più che al risultato penserei a che tipo di partita abbiamo fatto, da come l'abbiamo sviluppata e giocata. È solo il primo tempo, il Bayern è fortissimo ma abbiamo gatto una di grandissimo spessore che ci fa felici. Il Bayern non perdeva da anni in casa, però dobbiamo dare seguito tra sette giorni. L'Inter ha tenuto testa con coraggio e aggressività. Molto molto bene. Sicuramente è una partita di grandissimo spessore che ci fa felici, il Bayern nelle ultime 27 qui ne aveva vinto 23 e pareggiate 4, dovremo dare seguito a questa grande prestazione tra 7 giorni davanti ai nostri tifosi".