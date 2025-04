Dove vedere Bayern Monaco-Inter

Andata dei quarti di finale di Champions League: oggi alle 21 l'Inter affronta in trasferta il Bayern Monaco, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Dalle 19.30 ampio spazio all’approfondimento pre e post partita con Champions League Show

Oggi alle ore 21 l'Inter affronta in trasferta il Bayern Monaco, partita da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca Fabio Caressa, commento Giuseppe Bergomi; a bordocampo Matteo Barzaghi, Andrea Paventi e Gianluca Di Marzio. Diretta Gol con Federico Zancan. Inoltre, appuntamento con 'Champions League Show' dalle 19.30 . In studio: Federica Masolin in compagnia di Fabio Capello, Paolo Condò, Paolo Di Canio, Zvonimir Boban e Esteban Cambiasso in collegamento da Monaco di Baviera. Mario Giunta per le news. Alle 21 appuntamento anche con Diretta Gol , su Sky Sport 251, per seguire le partite in contemporanea.

I numeri di Bayern Monaco e Inter

Questa sarà la 10^ sfida tra il Bayern Monaco e l'Inter in competizioni europee, con la squadra tedesca che ha vinto cinque delle nove precedenti (1N, 3P), inclusa la più recente in Champions League (successo per 2-0 sia all’andata che al ritorno nella fase a gironi 2022/23). L'Inter ha perso quattro delle sette gare contro il Bayern Monaco in Champions League (2V, 1N), anche se ha eliminato la squadra tedesca nelle due occasioni in cui l’ha incontrata nella fase a eliminazione diretta della competizione: 2-0 nella finale dell’edizione 2009/10 e passando grazie ai gol in trasferta negli ottavi di finale del torneo 2010/11 (3-3, il punteggio complessivo). Solo il Real Madrid (sette) ha eliminato il Bayern Monaco nei turni ad eliminazione diretta di Champions League più volte dell'Inter (due); la squadra italiana è una delle sole cinque ad esserci riuscita più di una volta (due anche Barcellona, Chelsea e Milan). Il Bayern Monaco è rimasto imbattuto nelle ultime 22 partite casalinghe in Champions League (17V, 5N); l’ultima sconfitta interna della squadra tedesca nella competizione risale all'aprile 2021, contro il Paris Saint-Germain (3-2 nel match d’andata dei quarti di finale). Tra le squadre che hanno giocato almeno 10 incontri in una singola edizione di Coppa dei Campioni/Champions League, la percentuale di partite senza subire gol dell'Inter (80%) in questa stagione è la più alta mai fatta registrata da una squadra in una singola edizione del torneo (otto gare senza subire gol su 10 per i nerazzurri).