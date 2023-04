Napoli-Milan è anche un duello tra due allenatori che si affrontano dal 2006. 15 i precedenti tra Spalletti e Pioli. Quest'ultimo non aveva mai battuto il collega prima di arrivare sulla panchina del Milan: la prima vittoria l’anno scorso a marzo al Maradona con gol di Giroud. Poi sono arrivati un successo a testa in questo campionato e l’andata dei quarti di Champions firmata da Bennacer. In passato due ko nel 2007 (col Parma) e nel 2016 (con la Lazio) costarono la panchina a Pioli. Ecco gli altri precedenti