Maldini, Milan: "Ci sono le emozioni personali che mi legano a questo stadio, le sfide con Maradona e il primo Scudetto. Poi ci sono quelle da dirigente, ci giochiamo la semifinale. C'è orgoglio per il percorso che abbiamo fatto. E' chiaro che passare il turno aiuta la parte economica ma soprattutto c'è la parte sportiva, essere eventualmente tra le prime quattro è alzare il livello. Da dirigente mi capita più spesso di parlare personalmente con i calciatori, in questo caso non ho parlato molto, ho osservato tanto. Abbiamo Leao e Theo che a volte vanno stimolati e in questo caso non c'è stato bisogno. A volte ci sono dei treni che passano e devi essere pronto a prenderli, una volta giocata questa gara non potremo fare più quello che abbiamo fatto in campionato, essere più concreti e più Milan"