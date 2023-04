Inter-Benfica, Schmidt: "Credo nella rimonta, tutto è possibile"

Roger Schmidt crede nell'impresa del suo Benfica nonostante lo 0-2 subito dall'Inter all'andata: "Dobbiamo fare gol altrimenti saremo fuori dalla Champions. Lo abbiamo già dimostrato in questa stagione che possiamo segnare, anche all'andata abbiamo anche creato occasioni. Dobbiamo essere equilibrati, non rinunciare al nostro gioco ma stare anche attenti in difesa"

"Credo nella rimonta, ovviamente. L'ho già detto, ho sempre fiducia nella mia squadra. È una situazione difficile, non è 50-50 e l'Inter ha un budget doppio rispetto al nostro. Però è una partita, ci giochiamo tutto in 90 minuti e possiamo farcela". Lo ha detto il tecnico del Benfica, Roger Schmidt, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Inter. "Abbiamo dimostrato in stagione di saper segnare tanti gol e anche la settimana scorsa abbiamo creato tante occasioni che non abbiamo saputo sfruttare. Sarà una partita complicata, partiamo da un 2-0 per l'Inter che è una squadra pericolosa perché sa metterci in difficoltà. Ma credo che un gol all'inizio cambierebbe molte cose. Dobbiamo avere fiducia, considerata la stagione e considerato il fatto che è difficile ma possibile"