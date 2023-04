Serata da dimenticare per il Napoli non solo per l'eliminazione dalla Champions League per mano del Milan ma anche per gli infortuni che colpiscono la rosa di Luciano Spalletti. Politano e Mario Rui hanno lasciato il campo già a metà del primo tempo il primo per un problema alla caviglia sinistra e il secondo al ginocchio destro. Nel finale del match invece si è fermato anche Rrahmani per una contusione al piede destro

Serata negativa per il Napoli e per alcuni dei suoi protagonisti nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan. Oltre all'eliminazione dalla competizione arrivata dopo l'1-1 sul campo si è complicata la situazione del bollettino medico per Luciano Spalletti. E' durata solo metà tempo la partita di Politano e Mario Rui. I due sono usciti praticamente insieme per un doppio infortunio. Politano ha accusato un problema alla caviglia sinistra ed è uscito dal campo in lacrime, al suo posto è subentrato Lozano. Per Mario Rui invece un trauma contusivo al ginocchio destro, vistosamente fasciato, dopo la sua uscita sulla panchina partenopea, e sostituzione nel ruolo di esterno sinistro con Olivera. Nei minuti finali stop anche per Rrahmani che ha lasciato il posto a Ostigard; per lui la prima diagnosi è contusione del piede destro.

Ecco il bollettino medico del Napoli sulle condizioni dei tre calciatori infortunati nel corso della gara contro il Milan: "Matteo Politano e Mario Rui, usciti nel primo tempo della sfida col Milan, hanno riportato rispettivamente un trauma distorsivo alla caviglia sinistra e un trauma contusivo al ginocchio destro. Rrahmani uscito nel finale ha subìto un trauma contusivo al piede destro", riferisce la nota del club partenopeo.