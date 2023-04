"Indossare questa maglia deve essere un orgoglio per tutti". E' con queste parole che Thiago Silva ha voluto mandare un messaggio ai propri compagni di squadra dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Real Madrid. In un'intervista rilasciata a Sky Sport, il capitano de Blues ha sottolineato come in questo momento sia necessario dare tutto in vista del finale di stagione: "Se i giocatori che non sono contenti vogliono andare via, che vadano. Tutti quelli che sono qua in questo momento devono cercare di fare il massimo per vincere. Non è un momento positivo, non riusciamo neanche a segnare. Siamo tristi, ma dobbiamo alzare la testa".