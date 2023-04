inter

L'Inter continua a volare in Europa e lo fa anche grazie al suo portiere, un gigante pure nella serata del Da Luz. Il portiere ha eguagliato nuovi primati nella storia nerazzurra in Champions ed è il più decisivo tra i colleghi in quest'edizione. Il modo migliore per riscattare l'errore in casa della Salernitana nell'ultima di campionato...