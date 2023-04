classifica

Dopo aver eliminato per il secondo anno consecutivo il Chelsea ai quarti di finale di Champions, Carlo Ancelotti raggiunge quota 9 semifinali in carriera in Champions League, staccando José Mourinho (fermo a 8). Ma 24 ore dopo Guardiola torna primo da solo conquistando contro il Bayern la 10^ semifinale di Champions da allenatore. Ecco quelli che hanno raggiunto più volte la semifinale nella massima competizione europea