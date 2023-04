Cinque squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: è record

Per la prima volta nella storia ci sono cinque squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: Milan e Inter in Champions, Juventus e Roma in Europa League, la Fiorentina in Conference League. Battuto il record della stagione 1998/1999, quando furono quattro le italiane nelle semifinali: quell'anno il Parma vinse la Coppa Uefa e la Lazio trionfò nell'ultima edizione della Coppa delle Coppe HIGHLIGHTS: CHAMPIONS - EUROPA LEAGUE - CONFERENCE Condividi

È una stagione magica per le squadra italiane nelle coppe europee. Roma e Juventus si qualificano per le semifinali di Europa League, eliminando rispettivamente il Feyenoord e lo Sporting Lisbona. Nello stesso giorno la Fiorentina accede alle semifinali della Conference League, superando (seppur con qualche brivido) il Lech Poznan. A queste tre squadre si aggiungono Inter e Milan, che avranno l’onore di giocare nuovamente un derby in una semifinale di Champions 20 anni dopo l’ultima volta. In totale sono quindi cinque le squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee: si tratta di un record assoluto, non era mai successo prima.

Quattro italiane in semifinale nella stagione 1998/1999 L’ultima volta con almeno un’italiana in tutte le semifinali delle coppe europee risale alla stagione 1998/1999. Si disputava l’ultima edizione della Coppa delle Coppe, la Lazio riuscì a vincerla in finale contro il Maiorca, dopo aver superato la Lokomotiv Mosca in semifinale. La Juventus fu eliminata dal Manchester United nella semifinale della Coppa dei Campioni (l’antenata della Champions League). Il Bologna dovette cedere al Marsiglia nella semifinale di Coppa Uefa, mentre il Parma quella Coppa Uefa riuscì invece a vincerla, battendo in finale proprio i francesi del Marsiglia per 3-0 (i gialloblu superarono l’Atletico Madrid in semifinale). In quella stagione furono quindi quattro le squadre italiane nelle semifinali delle coppe europee, record battuto quest'anno con cinque italiane.

La Lazio esulta dopo la conquista della Coppa delle Coppe: vittoria in finale contro il Maiorca per 2-1 (gol di Vieri e Nedved) - ©Ansa

Le avversarie delle italiane nelle semifinali Abbiamo anche la certezza di avere una squadra italiana nella finale di Champions League 2002/2023, bisogna solo capire chi sarà tra Milan e Inter. In Europa League potremmo addirittura avere una finale tutta italiana a Budapest, qualora la Juventus riuscisse a eliminare il Siviglia in semifinale e la Roma riuscisse a superare il Bayer Leverkusen. La Fiorentina dovrà invece vedersela con il Basilea nella semifinale di Conference League. Sarà possibile il percorso delle cinque squadre italiane nelle coppe europee sui canali Sky e in streaming su NOW.