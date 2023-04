La squadra di Abate viene battuta 3-1 dall'Hajduk Spalato e saluta la Youth League a un passo dall'ultimo atto (era la prima volta nelle semifinali). Succede tutto nella ripresa: sblocca Vrcic, poi segnano anche Pukstas e Hrgovic. Per il Milan accorcia Zeroli nel finale, ma non basta. I croati se la vedranno con l'Az in finale

Si chiude alle semifinali l'avventura del Milan Primavera in Youth League. Allo Stade de Geneve, nonostante una buona prestazione, i ragazzi di Abate perdono 3-1 nel secondo tempo contro l'Hajduk Spalato, letale a colpire in ogni occasione utile. I croati se la vedranno ora in finale contro l'Az Alkmaar che, dopo il 2-2 dei regolamentari, ha battuto lo Sporting Lisbona ai calci di rigore.

La cronaca

Il Milan parte con convinzione e crea il primo pericolo dopo cinque minuti, con El Hilali che cerca il piazzato ma calcia centralmente. I rossoneri, a parte una piccola offensiva degli avversari, controllano il gioco a Ginevra davanti agli occhi di Maldini, Massara (e Balotelli) e cercano di imporsi, anche se non è facile scardinare la difesa croata. Alla mezz'ora il primo episodio chiave del match, quando Cuenca schiaccia di testa e colpisce una clamorosa traversa. L'Hajduk si fa vedere davvero in attacco solo in chiusura di primo tempo con un mancino a lato di Brajkovic, ma a inizio ripresa lo stesso esterno effettua un bello spunto sulla fascia destra e serve sul secondo palo per Vrcic che sigla il vantaggio a porta vuota. Il gol subito non scoraggia la squadra di Abate che reagisce subito con Stalmach ed El Hilali, ma è soprattutto Cuenca - sempre di testa - a sfiorare il pareggio, fermato da un salvataggio sulla linea. Al 69' sono i croati a colpire su calcio d'angolo: Pukstas svetta più in alto in anticipo e di testa trova il raddoppio. Poco dopo Coubis sbaglia tutto e regala a Hrgovic la palla del terzo gol che chiude di fatto i giochi. Zeroli punisce nel finale un non perfetto Buljan e accorcia il passivo, ma non basta a cambiare le sorti del match e della qualificazione. Lunedì la finale contro gli olandesi.

IL TABELLINO

HAJDUK SPALATO-MILAN 3-1



51' Vrcic (HS), 69' Pukstas (HS), 76' Hrgovic (HS), 83' Zeroli (M)



HAJDUK SPALATO (4-3-3):Buljan; Dolonga, Juric-Pestrasilo, Vuskovic, Hrgovic S. (89' Begonja); Pukstas, Kavelj, Skoko (66' Arkovic); Vrcic, Antunovic (66' Nazor), Brajkovic (93' Reic). All. Budimir



MILAN (4-3-3): Nava; Casali (89' Simic), Coubis, Nsiala-Makengo, Bozzolan (79' Bartesaghi); Zroli, Eletu, Stalmach (70' Alesi); Cuenca (79' Longhi), El Hilali, Sia (70' Traoré). All. Abate