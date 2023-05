La squadra allenata da Inzaghi si allena, a due giorni dall'andata della semifinale di Champions League contro il Milan. Quattro giocatori per tre maglie a centrocampo, in avanti Dzeko favorito su Lukaku per affiancare Lautaro. D'Ambrosio verso la convocazione, ancora in dubbio invece Gosens. Nel video le ultime news dall'inviato ad Appiano Gentile, Andrea Paventi

