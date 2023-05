Per la quinta volta Milan e Inter si affrontano in competizioni europee, con i rossoneri imbattuti nelle precedenti quattro sfide (2 vittorie, 2 pareggi). Le due squadre si erano incrociate in precedenza in questa fase della Champions League nel 2002-03, quando il Milan si qualificò per la finale, grazie al gol in trasferta (1-1 il risultato complessivo).