L'infortunio subito durante Milan-Lazio non è grave, ma il portoghese sarà in campo nel derby d'andata di Champions solo se il rischio di una ricaduta sarà pari a zero. Altrimenti verrà preservato per la gara di ritorno e al suo posto mercoledì giocherà Saelemaekers

Derby a rischio

Almeno quello d’andata. Il portoghese viene valutato giorno dopo giorno, ora dopo ora, allenamento dopo allenamento. Ma un problema muscolare (seppur minimo e di lieve entità) non può essere sottovalutato e non potrà essere gestito come se nulla fosse. Ed è questo il pensiero di chi governa il Milan. Leao contro l’Inter all’andata solo se in massima sicurezza e se non verrà pregiudicato il ritorno e il finale di stagione. In caso contrario il portoghese salterà la gara di mercoledì, quella di sabato a La Spezia, e tornerà a disposizione per la sfida di ritorno del 16 maggio.