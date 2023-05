Inzaghi conferma l'undici titolare del derby d'andata: Dzeko affianca Lautaro, in regia c'è Calhanoglu (e non Brozovic). Pioli recupera Leao che gioca dal 1', dentro Messias preferito a Saelemaekers. In difesa c'è Thiaw al posto di Kjaer. Si riparte dal 2-0 dei nerazzurri: chi passa va in finale il prossimo 10 giugno a Istanbul. Diretta alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD