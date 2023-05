Milan-Inter, arbitra lo spagnolo Manzano

Sarò lo spagnolo Manzano l'arbitro dell'euroderby d'andata tra Milan e Inter in programma mercoledì. In questa stagione ha diretto la sfida vinta dai rossoneri contro la Dinamo Zagabria nella fase a gironi. Per l'Inter è una prima volta. Tutti i precedenti con le squadre e le nazionali italiane

Squadra arbitrale tutta spagnola per Milan-Inter, semifinale d'andata di Champions League in programma mercoledì 10 maggio al Meazza di Milano. A dirigere la partita sarà Jesús Gil Manzano, assistito dai guardalinee Diego Barbero e Angel Nevado; quarto uomo José María Sánchez, mentra al Var ci sarà Juan Martínez Munuera, assistito da Alejandro Hernández.

I precedenti di Manzano con Milan e Inter

L'arbitro spagnolo in carriera ha diretto due volte il Milan, mentre per l'Inter la semifinale di andata di Champions sarà una prima volta con Manzano. In questa stagione lo spagnolo ha arbitrato Milan-Dinamo Zagabria dello scorso 14 settembre, partita d'esordio della fase a gironi di Champions League. I rossoneri si imposero 3-1 con le reti di Giroud (rigore), Saelemaekers e Pobega. Non ci fu nessun cartellino per i giocatori del Milan (2 gialli tra i croati), mentre Pioli fu ammonito per proteste. Il rigore - poi trasformato da Giroud - venne assegnato da Manzano per un fallo di Sutalo su Leao. La prima volta che lo spagnolo incrociò i rossoneri fu nei sedicesimi di ritorno dell'Europa League 2020/2021. Il 25 febbraio del 2021 il Milan pareggiò 1-1 con la Stella Rossa, ma la squadra allenata da Pioli eliminò quella di Stankovic grazie al 2-2 della settimana precedente a Belgrado. I serbi terminarono la sfida di San Siro in dieci, mentre l'unico provvedimento disciplinare nei confronti del Milan fu un cartellino giallo per Ibrahimovic.