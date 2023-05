Champions League

Tante certezze ma anche qualche dubbio per gli allenatori di Milan e Inter in vista della semifinale di andata di Champions. Per Pioli tutto ruota intorno a Leao: se il portoghese non dovesse recuperare dopo l'infortunio con la Lazio, al suo posto spazio a Saelemaekers. Inzaghi deve decidere tra alcuni ballottaggi: in tre per due maglie a centrocampo, in avanti Lautaro sicuro di un posto e con lui testa a testa tra Dzeko e Lukaku LE NEWS LIVE