Dove vedere Inter-Milan in tv

L'attesa è finita, questa sera alle 21.00 scenderanno in campo Inter e Milan per la semifinale di ritorno di Champions League, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e NOW. Pre e postpartita con Anna Billò e i suoi ospiti tra cui Alessandro Costacurta e Esteban Cambiasso in collegamento da San Siro

I numeri dell'Euroderby

In seguito alla vittoria per 2-0 dell’Inter contro il Milan, i nerazzurri affrontano la semifinale di ritorno con una possibilità del 95.2% di arrivare in finale. Ora è la seconda favorita dietro al City per alzare la coppa della Champions League in questa edizione della competizione. Per l'Inter sarebbe la sesta finale di Coppa dei Campioni/Champions League e la prima da quella della stagione 2009/10 vinta con José Mourinho. Simone Inzaghi sarebbe poi il quinto allenatore italiano a portare una squadra italiana a una finale di Champions League, dopo Fabio Capello con il Milan, 3 volte, Marcello Lippi con la Juventus, 4 volte, Carlo Ancelotti con il Milan, 3 volte, e Massimiliano Allegri con la Juventus, due volte. L'Inter ha battuto il Milan tre volte in questa stagione, in competizioni diverse, Serie A, Supercoppa Italiana e Champions League. Solo una squadra in Champions League ha vinto l’andata della semifinale con due o più gol di scarto e poi non è riuscita a passare il turno. E' successo al Barcellona contro il Liverpool nel 2018/19, vincendo la prima partita 3-0, ma perdendo poi la seconda 4-0 ad Anfield.