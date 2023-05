È durato meno di un tempo il derby di ritorno di Champions per Henrikh Mkhitaryan. L'armeno, infatti, è stato sostituito al 44' per un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra che sarà valutato nei prossimi giorni. Il giocatore classe '89 si è infortunato prima dell'intervallo e in un primo momento ha cercato di stringere i denti e restare in campo, ma un successivo scatto ha fatto alzare bandiera bianca all'ex Roma: al suo posto è entrato Brozovic. Proprio con la maglia giallorossa aveva vissuto un problema simile, costretto alla sostituzione nel primo durante la finale di Conference contro il Feyenoord.

Sempre presente nel 2023

A segno nella gara d'andata, in questa stagione Mkhitaryan ha superato i 3300 minuti in campo con la maglia dell'Inter, firmando cinque gol e due assist in tutte le competizioni. L'unico infortunio lo aveva accusato a inizio stagione, sempre per un problema alla coscia, nel 2023 ha riposato solo a Empoli.