Nei negozi Sky per volare in finale

Tre finali che parlano italiano: Manchester City-Inter di Champions, Siviglia-Roma di Europa League e Fiorentina-West Ham di Conference League. Da oggi al via un concorso, disponibile solo nei negozi Sky, per vincere i biglietti e volare a Instabul, Budapest o Praga. Partecipare è semplice e per tutti. Scopri come

Le finali di Champions League, Europa League e Conference League, che vedranno tre italiane in campo, sono sempre più vicine e, per tutti gli appassionati di calcio, c’è una grande occasione. Da oggi c'è un concorso Sky, disponibile solo nei negozi Sky, per vincere i biglietti e assistere dal vivo a una delle finali.

Come partecipare

La partecipazione al gioco è semplice e aperta a tutti: basterà recarsi in un negozio Sky, inquadrare un QR code con il proprio smartphone, registrarsi con i propri dati e scegliere la finale per cui provare a vincere i biglietti, compresi di viaggio e hotel. A quel punto non resterà che leggere sullo schermo l’esito del gioco! Non resta che andare su sky.it/finaliuefa per trovare il negozio più vicino a te. Il concorso è attivo dal 19 al 31 maggio 2023.

Le date del concorso