ricordi quando?

Dopo l'Inter in Champions, anche Roma e Fiorentina raggiungono la finale di Europa League e Conference. E' la quinta volta nella storia dell'Uefa che abbiamo almeno una squadra italiana in ognuna delle finali europee. L'ultimo precedente risaliva a 29 anni fa. In un'altra occasione invece suamo riusciti a fare l'en plein. Ecco tutti i precedenti...