Potrebbe cambiare con una decisione senza precedenti l'arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City del prossimo 10 giugno. Il direttore di gara polacco Szymon Marciniak potrebbe essere infatti sostituito dall'Uefa dopo le notizie che hanno riferito di una sua partecipazione in Polonia a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. Una decisione sarà presa domani ma intanto l'Uefa ha fatto sapere di aver chiesto all'arbitro chiarimenti urgenti e di aver preso molto seriamente la questione, sottolineando come Uefa stessa e l'intera comunità calcistica siano totalmente contrari alle idee propugnate dal gruppo in questione.