Il presidente nerazzurro ha parlato a Sky Sport dopo l'1-0 che ha condannato l'Inter alla sconfitta in finale: "Sono orgoglioso della squadra, abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno. Queste sono fondamenta per il futuro". Poi su Lukaku: "Ha un contratto col Chelsea, dovremo parlare con loro"

"Fa parte del calcio vincere e perdere, voglio comunque complimentarmi ed esprimere il mio apprezzamento a giocatori, staff ed allenatore per tutto quello che hanno dato in campo: hanno dato il 100%". Così il presidente dell'Inter, Steven Zhang , si è espresso ai microfoni di Sky Sport dopo il ko in finale di Champions. "Allo stesso tempo voglio complimentarmi con il City, hanno fatto un’ottima stagione - ha aggiunto il numero uno nerazzurro -. Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui a giocarcela con i migliori , senza paura a prescindere dal risultato finale. Penso che la qualità e la mentalità dei nostri giocatori è di alto livello. Tutti l’hanno visto oggi, non siamo inferiori a nessuno ".

"Fondamenta importanti per il futuro"

Il presidente ha parlato anche in vista del 2023/24: "È una stagione positiva su cui rifilettere, abbiamo già iniziato a pianificare il futuro - ha spiegato -. I giocatori che hanno fatto bene continueranno con noi, ovviamente poi non si pianifica una campagna acquisti in un giorno. È importante che i più rappresentativi rimangano nella squadra per essere competitivi. Oggi abbiamo dimostrato di essere forti davvero e di meritare questa finale, prima della partita tutti pensavano che fossimo gli underdog e che non ci fosse partita, siamo orgogliosi di questo risultato. Poi la finale deve avere un vincitore e un vinto, ma siamo fiduciosi nel futuro con le fondamenta forti che abbiamo in questo momento".