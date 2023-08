Ritorno Playoff di Champions, calendario e orari

Si chiudono i Playoff di Champions League 2023/24 con le gare di ritorno: in palio l'accesso alla fase a gironi della competizione. Tre match i programma martedì 29 agosto alle 21: Galatasaray-Molde, Young Boys-Maccabi Haifa e Panathinaikos-Braga. Mercoledì 30 agosto, sempre alle 21, si giocheranno AEK Atene-Royal Antwerp, Copenhagen-Rakow e PSV-Rangers. Cinque partite su 6 saranno in diretta su Sky e in streaming su NOW

Si giocano le gare di ritorno dei Playoff di Champions League 2023/24, in palio l'accesso alla fase a gironi della competizione. Tre le gare in programma martedì 29 agosto alle 21.00: Galatasaray-Molde, Young Boys-Maccabi Haifa e Panathinaikos-Braga, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 30 agosto, sempre alle 21.00, altre tre partite in diretta su Sky: AEK Atene-Royal Antwerp, Copenhagen-Rakow e PSV-Rangers, la visione di quest'ultima sfida sarà disponibile su Sky Q per gli abbonati Prime.