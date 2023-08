La risposta di Collina: "Arbitri applichino regole"

Poche ore dopo le parole di Boban è arrivata appunto la risposta di Collina, che ha dettato alla stampa parlole che suonano come una chiara replica all'ex fuoriclasse croato. "Per molto tempo - spiega Collina - tifosi, giocatori, allenatori, club, organizzatori di competizioni e media hanno sottolineato l’esiguità del tempo effettivo di gioco nelle partite di calcio. È stato chiesto alla FIFA e all'IFAB di occuparsi di questo problema e dopo un processo di consultazione a cui hanno partecipato i rappresentanti di tutte le Confederazioni, compresa la UEFA, l'IFAB ha raccomandato agli arbitri di calcolare il tempo di recupero in modo più accurato, applicando i criteri stabiliti dalle Regole del gioco". "Questa raccomandazione - prosegue Collina - non riguarda l'aggiunta di minuti, ma la compensazione del tempo non giocato, e solo in circostanze specifiche. Se una partita non ha perdite di tempo significative non c'è bisogno di aggiungere altro recupero. I calci di rinvio, i calci d'angolo e le rimesse laterali fanno parte della partita e il tempo impiegato per la loro esecuzione non deve essere recuperato. Calcolare in maniera accurata il tempo di recupero - qui la risposta a Boban è evidente - non influisce negativamente sulla salute dei giocatori, perchè semplicemente compensa il tempo che è stato perso, senza aggiungerne". "La raccomandazione data agli arbitri in Qatar - prosegue Collina - ha portato a un tempo di recupero medio di 10'30" per partita, non molto di più degli 8' già concessi in precedenza in molti campionati. Vorrei elogiare gli arbitri che hanno applicato correttamente quanto raccomandato dall'IFAB, anche nelle competizioni UEFA. E' interessante notare che nelle partite di playoff recentemente disputate, la media del tempo di recupero concesso è stata di 10' in Champions League, 9'12" in Europa League e 10'08" in Conference League, assolutamente in linea con quanto visto in tutto il mondo". "Capisco - conclude Collina - che qualsiasi cambiamento delle Regole del Gioco, o semplicemente della loro interpretazione, come in questo caso, possa essere visto con scetticismo da alcuni ma, come nel caso dell'introduzione del VAR, quando i cambiamenti sono in difesa del calcio, finiscono per essere accettati".