I rossoneri si preparano a esordire in Europa contro il Newcastle di Sandro Tonali. Dalle 17 del 5 settembre inizierà la vendita dei biglietti per i tifosi abbonati in Serie A, mentre dalle 17 dell'8 settembre partirà la vendita libera fino a esaurimento posti

Il Milan è pronto a scendere in campo nella Champions League 2023/24. Dall'urna di Montecarlo i rossoneri hanno pescato degli avversari molto complicati come Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle. Proprio contro la squadra dell'ex Tonali ci sarà l'esordio stagionale nel gruppo F, con il fischio d'inizio fissato per il 19 settembre alle 18:45 a San Siro. Martedì 5 settembre alle ore 17, invece, saranno in vendita (per i tifosi abbonati in Serie A) i biglietti per il match contro gli inglesi.