Thomas Müller infiamma la sfida di ritorno di Champions League contro l'Inter che si giocherà a San Siro mercoledì prossimo alle 21. Dopo aver segnato il gol del momentaneo pareggio all'85' contro i nerazzurri prima del gol decisivo di Davide Frattesi all'88', in un post Instagram l'attaccante ha scritto: "State calmi. Tutto è possibile". Il messaggio è accompagnato da una foto in cui riproduce il gesto tipico di chi invita con le mani a mantenere la tranquillià. Il match di ritorno potrebbe essere la sua ultima partita in Champions con la maglia del Bayern. Il tedesco il 5 aprile aveva infatti annunciato che avrebbe lasciato il club dopo 25 anni dichiarando: "La società ha deciso di non negoziare un nuovo contratto con me per la prossima stagione. Anche se questo non è in linea con i miei desideri, è importante che il club segua i suoi progetti".