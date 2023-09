La prestazione c’è, il risultato non è arrivato. La valutazione della gara è “semplice” per Stefano Pioli, al termine di uno 0-0 contro il Newcastle che non può che essere archiviato come deludente, nonostante arrivi dopo il pesante ko nel derby. “Sulla prestazione mi ritengo molto soddisfatto”, commenta a Sky. “Abbiamo comandato e fatto la partita in lungo e in largo, però non abbiamo finalizzato bene delle occasioni piuttosto semplici".

Leao? Pensavo spaccasse la porta

L’avversario era forte ma abbiamo fatto sicuramente meglio di loro sotto tutti gli aspetti, più intensi e più qualitativi. È un peccato perché iniziare bene il girone era importante. La qualità ce l’abbiamo, serve più determinazione. Meritavamo di vincere, stasera possiamo uscire a testa alta sapendo di poter migliorare ancora. L’occasione di Leao? Pensavo che spaccasse la porta perché aveva fatto tutto benissimo…”

"Reazione dopo il derby, ne ero certo"



Sull’accoglienza dei tifosi, invece: “Ringrazio quelli che mi hanno applaudito così come comprendo quelli che mi hanno fischiato. L’incitamento alla squadra è stato incredibile, la nostra tifoseria è unica. Se avevo paura che la squadra non rispondesse dopo il derby? No. Domenica è stata una giornata difficilissima, la delusione è stata enorme perché siamo arrivati al derby con motivazioni altissime. Poi però ho visto le cose che un allenatore vuole vedere nella rifinitura prima di una gara”.