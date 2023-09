Dove vedere Braga-Napoli in tv

Il Napoli esordisce in questa stagione di Champions League. Nella prima giornata del girone C, gli azzurri volano in Portogallo per affronare per la prima volta il Braga in competizioni ufficiali. Match in programma alle 21: sarà possibile vederlo su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

La partita tra Braga e Napoli, valida per la prima giornata del giorne C di Champions League , si gioca allo stadio comunale di Braga oggi, mercoledì 20 settembre, alle ore 21. Sarà possibile vederla in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW . Telecronaca di Massimo Marianella con il commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Massimo Ugolini. Diretta Gol con Maurizio Compagnoni. Da non perdere gli approfondimenti pre, dalle ore 20, e postpartita, di ' Champions League Show ' su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno . In studio Federica Masolin con il suo top team di ospiti: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news.

I numeri di Braga e Napoli

Questo è il primo incontro ufficiale tra Braga e Napoli. La squadra portoghese ha perso le ultime quattro partite contro squadre italiane in tutte le competizioni, più di recente due volte contro la Fiorentina nella scorsa stagione di Conference League. Il Napoli ha vinto le ultime due partite contro squadre portoghesi, battendo il Benfica sia in casa che in trasferta nella fase a gironi della Champions League 2016/17. Non ha mai vinto tre incontri consecutivi con squadre portoghesi in passato. Il Braga parteciperà per la terza volta alla Champions League, ed è uscito nella fase a gironi sia nel 2010/11 che nel 2012/13. Nessuna delle 12 partite del Braga in Champions League è finita in pareggio (4V, 8P), è il maggior numero di partite giocate da una squadra senza alcun pareggio nella competizione. Questa sarà l'ottava partecipazione del Napoli in Champions League. Nella scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale, la propria miglior prestazione nella competizione. Il Braga ha perso tutte e tre le partite casalinghe nella precedente partecipazione alla Champions League nel 2012/13, perdendo contro Cluj, Manchester United e Galatasaray nella fase a gironi. Nel complesso, ha perso sei delle ultime sette partite nella competizione, con l'eccezione di una vittoria in trasferta contro il Galatasaray nell'ottobre 2012. Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha vinto solo due delle sue ultime 15 partite nella fase a gironi di Champions League (6N, 7P), e non è mai riuscito a vincere due partite consecutive nella fase a gironi con Lille, Roma e Lione. Il Braga ha perso due delle ultime tre partite casalinghe nelle competizioni europee principali (1V), perdendo contro Union Saint-Gilloise e Fiorentina nella scorsa stagione. Questo è lo stesso numero di sconfitte subite nelle precedenti 17 partite casalinghe in queste competizioni (11V, 4N).