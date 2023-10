"Contro il Benfica non sarà facile": hanno tanti giocatori di qualità e fanno pressing alto", inizia così l'intervista rilasciata da Calhanoglu a Sky Sport alla vigilia di Inter-Benfica, "Affronteremo una squadra che non molla mai, ma siamo preparati". Dopo aver saltato la prima partita di Champions contro il Real Sociedad, il centrocampista non vede l'ora di giocare: "Sarà una partita importante, anche per i tifosi che saranno allo stadio". "Il Benfica arriverà preparato: saranno importanti i dettagli", conclude