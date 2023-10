Loftus-Cheek salterà Dortmund e Genoa, poi durante la sosta lo staff rossonero lavorerà per riaverlo alla ripresa del campionato. A parte anche i soli Kalulu e Krunic. A Dortmund si va verso il miglior Milan (al netto degli assenti) con Musah-Reijnders-Pobega. Da capire chi giocherà come vertice basso del centrocampo

Loftus-Cheek salterà Dortmund e Genoa, poi durante la sosta lo staff rossonero lavorerà per riaverlo alla ripresa del campionato (Juve, Psg e Napoli nell’ordine in otto giorni). Dopo la sostituzione contro la Lazio, la risonanza al quale si è sottoposto questa mattina ha mostrato "un evento distrattivo di grado lieve in regione pubo-adduttoria. Non sono in programma ulteriori esami, l’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente". A parte in allenamento, insieme all'ex Chelsea, i soli Kalulu e Krunic.