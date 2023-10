Rimasto a secco a San Siro dopo il poker all'Arechi, il capitano nerazzurro ha sottolineato l'importanza del successo sul Benfica: "Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, è una vittoria che può indirizzare il girone. Ora alziamo il livello perché la competizione lo impone". Sugli obiettivi stagionali: "Vogliamo vincere tutto". E sul rinnovo di contratto: "Sto benissimo all'Inter, non c'è motivo di cambiare"

Una traversa, un palo e due miracoli di Trubin: "Lo avevo già affrontato un paio di volte contro lo Shakhtar, gli ho fatto i complimenti". Parola di Lautaro Martinez , bomber e capitano dell'Inter, rimasto a secco nell'1-0 al Benfica targato Thuram. " Siamo andati a prenderci la vittoria davanti ai nostri tifosi - ha detto a Sky Sport l'argentino premiato come MVP della sfida -, abbiamo fatto un ottimo secondo tempo alzando i ritmi. Il Benfica è un’ottima squadra, abbiamo recuperato tanti palloni nella loro metà campo e costruito occasioni. Tre punti importanti, è una vittoria che può indirizzare il girone ". Sul cammino nel girone: "Tutte le partite sono importanti. Continuiamo a lavorare come stiamo facendo. Alziamo il livello, questa competizione impone di farlo perché ci sono squadre forti . Abbiamo iniziato un nuovo percorso da fare e dobbiamo continuare così". E sugli obiettivi stagionali: Tutte le competizioni sono importanti, anche Coppa Italia e Supercoppa. Vogliamo vincere tutto ".

Lautaro: "Il mio procuratore sta lavorando sul rinnovo"

Sulla questione era intervenuto Beppe Marotta nel pre-partita, lui come nelle ultime ore l'agente dell'argentino Alejandro Camano ("Ama il club e non vuole lasciarlo"). Lo stesso Lautaro Martinez è intervenuto sul tema nel post-partita: "Il rinnovo entro la fine dell’anno? Speriamo, il mio procuratore ci sta lavorando. Io sto benissimo all’Inter, la mia famiglia a Milano. Non c’è motivo di cambiare".