In un'intervista a Fcinter1908 l'agente del capitano nerazzurro, Alejandro Camano, ha confermato la volontà del 'Toro' di rinnovare: "E' felice, si trova esattamente dove vuole stare. Ama questo club e non vuole lasciarlo: lavoreremo con l'Inter per il rinnovo"

Lautaro Martinez ha un contratto con l'Inter in scadenza nel 2026 ma l'intenzione del club nerazzurro (e del giocatore) è quella di lavorare a un nuovo accordo. Lo ha confermato l' agente del capitano nerazzurro , in un'intervista rilasciata a Fcinter1908. "Lautaro è felice, si trova esattamente nel posto in cui vuole stare e con un progetto molto ambizioso - le parole di Alejandro Camano -. Ha un rapporto spettacolare con i suoi compagni e con lo staff ed è molto felice anche per quanto riguarda la sua vita privata, con una famiglia stupenda. Rinnovo? Ci lavoreremo con l'Inter, ma posso confermare che ama il club e che non vuole lasciarlo ".

Lautaro, che partenza in questa stagione!

Lautaro che, nel frattempo, è reduce da un poker da sogno da subentrato contro la Salernitana e dalla sua miglior partenza in carriera con 9 gol in 7 partite di Serie A. La media è mostruosa, un gol ogni 61 minuti. E, contando anche il preziosissimo gol di San Sebastián contro la Real Sociedad in Champions, il capitano dell'Inter è già in doppia cifra a inizio ottobre. Ora il Benfica, per altri gol e altri traguardi. In attesa del rinnovo...