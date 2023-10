Al termine del match fra Napoli e Real Madrid il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è stato raggiunto da Chiringuito Tv: "Ancelotti è un grande, con lui nessun problema, come persona e come allenatore è indiscutibile. Osimhen sta bene, per lui è pronto il rinnovo, il problema a Napoli non è per chi rimane ma per chi decide di andare via che spesso non trova le stesse condizioni che vive qui"

LE PAGELLE DI NAPOLI-REAL MADRID