Onana e Maguire sono stati i grandi protagonisti della vittoria del Manchester United in Champions contro il Copenhagen. Uno ha segnato, l'altro ha parato un rigore. "Non avevo dubbi, era solo questione di tempo". E la sua prodezza ha fatto impazzire di gioia anche un vecchio portiere dei Red Devils. Guardate nel video la reazione di Peter Schmeichel in tribuna...