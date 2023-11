Iniziata la quarta giornata di Champions, in corso la sfida tra Borussia Dortmund e Newcastle, nel girone del Milan. Già in campo anche Shakhtar e Barcellona. Dalle 21 poi gli altri sei match, con i rossoneri impegnati contro il Psg a San Siro e la Lazio che attende il Feyenoord all'Olimpico. Tutto live con Diretta Gol, su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Tutti gli aggiornamenti qui su skysport.it