Sarri: "Gara sofferta, bravi a non subire gol"

Tanta stanchezza ma anche tanta soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri al termine del successo della Lazio sul Feyenoord. Una vittoria che riporta i biancocelesti al secondo posto del gruppo E e in piena corsa per un posto agli ottavi di finale di Champions League: " Abbiamo fatto una partita restandoci dentro anche in sofferenza , loro hanno grande qualità, e in certi momenti abbiamo dovuto soffrire - spiega - Il Feyenoord segna tanto ma oggi lo abbiamo tenuto a secco, negli ultimi 20 minuti potevamo fargli male in ripartenza perché lasciavano spazi".

"Una scelta lasciare a loro il pallino del gioco"

Una Lazio che come strategia ha scelto, in qualche modo, di lasciare il pallino del gioco al Feyenoord: "E' stata una scelta nostra di uscire poco sui loro centrali perché sono molto bravi nel palleggio e per questo hanno avuto più palla loro. Una scelta che abbiamo continuato a mantenere anche dopo il nostro vantaggio". Una Lazio che rischia di pagare dazio per gli infortuni occorsi a Zaccagni e Luis Alberto: "Speriamo di non dover pagare a caro prezzo questa partita. Come stanno Luis e Mattia? Non possiamo ancora dirlo ma c'è un po' di preoccupazione".