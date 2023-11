Scontri e disordini in centro a Napoli. Ci sono stati, infatti, momenti di tensione tra circa 200 ultras tedeschi e le forze dell'ordine che hanno cercato di contenerli. I tafferugli si sono scatenati in particolare in corso Umberto e via Medina, non lontano dalla Questura, mentre a Piazza Dante, nel centro storico di Napoli, ci sono stati lanci di fumogeni e petardi da parte dei sostenitori dell'Union, mentre polizia e carabiniere hanno risposto con dei lacrimogeni. Il gruppo si è ritrovato infine in piazza Garibaldi, a ridosso della stazione ferroviaria, dove i tifosi ospiti alloggiano in alcuni alberghi della zona. Mercoledì è previsto l'arrivo di altri sostenitori dalla capitale tedesca. Ricordiamo che c'è un precedente legato alla passata stagione, quando gli ultras dell'Eintracht Francoforte misero in fermento la città partenopea.