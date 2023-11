Inzaghi: "Gioca Sanchez. Lautaro riposa? Vedremo"

Le parole dell'allenatore nerazzurro, a Sky Sport, a 24 ore dalla sfida in casa del Salisburgo: "Sto valutando se far riposare Lautaro, di sicuro gioca Sanchez perché sta facendo bene. Importante anche il recupero di Arnautovic. Questo stadio lo conosco, domani ci saranno delle insidie e dovremo prepararci nel migliore dei modi". In conferenza stampa ha aggiunto: "Frattesi sarà titolare, Bisseck non lo so, abbiamo diverse opzioni"

Dalla conferenza del loro allenatore si è capito che loro scenderanno in campo per vincere, voi avete lo stesso obiettivo per qualificarvi con due turni di anticipo. Che partita può venire fuori? Quanto può assomigliare a quella di San Siro o te la immagini molto diversa? "Saremo in questo stadio dove ho già giocato in Europa League con la Lazio, è uno stadio caldo. Poi affrontiamo un'ottima squadra che ha dimostrato a San Siro qualità e quantità"

Inzaghi in conferenza stampa: "Frattesi titolare, Bisseck non lo so"

L'allenatore ha parlato poi in conferenza stampa: "Tutte le partite devo fare delle scelte e domani sicuramente ci sarà qualche cambiamento - ha spiegato -, ma dev'essere una grandissima risorsa e non un problema per me. Abbiamo una rosa ricca a disposizione e devo cercare di utilizzarla al più possibile. Perdiamo un giocatore importantissimo come Pavard che si era inserito nel migliore dei modi sia a livello tecnico tattico che negli spogliatoi. Però in questo periodo abbiamo fatto bene nonostante la mancanza di Arnautovic e di Cuadrado. Bisseck è un ragazzo che sta lavorando bene da inizio anno, in crescita. Dumfries stamattina non ha ancora recuperato per potersi allenare, ne ho parlato con lo staff, quindi il ragazzo c'è, ma non so ancora se comincerà la partita. Ho diverse opzioni e devo valutare. Sicuramente sarà titolare Frattesi, mentre devo scegliere gli altri due posti: Asllani è in grande crescita, Barella e Mkhitaryan sono importantissimi e c'è Klaassen che mi mette in difficoltà in ogni allenamento da quando è arrivato. Sceglierò sempre nell'interesse dell'Inter"