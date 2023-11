Il calendario e gli orari delle partite di oggi

Oggi, mercoledì 8 novembre, ritorna la Champions League con la quarta giornata della fase a gironi. Su Sky e in streaming su NOW le partite live da seguire anche in contemporanea con Diretta Gol. Studi pre e postpartita affidati a Federica Masolin insieme al top team di ospiti tra cui, questa sera, Esteban Cambiasso

Ritorna la Champions League. Oggi, mercoledì 8 novembre, la quarta giornata della massima competizione europea sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire le partite, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Alle 18.45, il Napoli al Maradona sfiderà l’Union Berlino, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Mentre alle 21 in campo anche Salisburgo-Inter: il match sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l'App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.