E' stata una notte indimenticabile per il Milan e per Rafael Leao. Il portoghese, autore del primo gol dei rossoneri, è stato il migliore in campo nel match contro il Psg (3° MVP su 4 gare di Champions stagionali!). Ha vissuto una serata da protagonista: gol in rovesciata ed esultanza rabbiosa, con un dito sulle labbra, come a voler zittire le critiche. Una prestazione di qualità e di quantità, analizzata così nell'intervista rilasciata a Mediaset: "Secondo me oggi il premio è per tutta la squadra. Abbiamo fatto vedere come è il Milan a casa nostra. Sono felice e orgoglioso della mia squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile. Sono contentissimo. Questa partita era quella che poteva cambiare tutto nel nostro girone, la vittoria era la cosa più importante. Abbiamo vinto e ora cerchiamo di passare il turno. Ci ha molta fiducia". E a proposito delle critiche: "Mi spingono quindi continuate a parlare, io parlo in campo...".